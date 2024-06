È morta Marian Robinson, la madre di Michelle Obama. Aveva 86 anni.

Lo ha annunciato la stessa ex first lady: «Era la mia roccia, sempre lì per qualunque cosa avessi bisogno. È stata lo stesso sostegno costante per tutta la nostra famiglia e abbiamo il cuore spezzato nel dare la notizia della sua morte».

«C'è stata e ci sarà una sola Marian Robinson – scrivono in una nota l'ex first lady, insieme con l'ex presidente Barack Obama, le figlie, il fratello Craig con la moglie e i figli – Nella nostra tristezza, siamo sollevati dal dono straordinario della sua vita. E passeremo il resto della nostra vita cercando di essere all'altezza del suo esempio».

«Con un po' di sana insistenza, accettò di trasferirsi alla Casa Bianca con Michelle e Barack – viene ricordato -. Avevamo bisogno di lei. Le ragazze avevano bisogno di lei».

