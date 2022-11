Le Madri di Plaza de Mayo perdono la loro iconica leader. È morta, a 93 anni, Hebe de Bonafini. I suoi due figli e la giovane nuora erano scomparsi, i loro nomi appartengono alla lunga lista dei desaparecidos, e Hebe aveva dedicato tutta la vita, indossando il suo pañuelo, l'inseparabile fazzoletto bianco, a rivendicare giustizia e verità, sfidando la dittatura militare argentina a cavallo degli anni '80.

Il governo del presidente Alberto Fernandez ha indetto tre giorni di lutto.

A inizio ottobre la donna era stata ricoverata nell'ospedale italiano di La Plata per accertamenti che non avevano evidenziato particolari patologie, ma successivamente i suoi malanni erano tornati obbligandola ad ospedalizzarsi di nuovo.

Conosciuta a livello internazionale, ogni giovedì scendeva in Plaza de Mayo per prendere parte alle “rondas”, indette per ricordare come la dittatura argentina avesse provocato molte migliaia di desaparecidos fra cui i suoi figli Jorge Omar e Raúl Alfredo.

(Unioneonline/s.s.)

