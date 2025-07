Dramma nella famiglia reale inglese: Rosie Roche, cugina di secondo grado dei principi William e Harry, è stata trovata morta dalla madre e dalla sorella nella casa di famiglia a Norton, nel Wiltshire.

Aveva 20 anni, accanto al corpo è stata trovata un'arma da fuoco.

La morte di Roche è stata considerata "non sospetta" dalle autorità, che secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun non hanno motivo di ritenere che ci sia un "coinvolgimento di terze parti". Nessuna dichiarazione dalla famiglia, con l'inchiesta che è stata aggiornata al 25 ottobre.

CHI ERA – La ragazza, 20 anni, studiava Letteratura Inglese all'Università di Durham. Il padre di Rosie, l’aristocratico Hugh Roche, è nipote della Baronessa Fermoy, amica e confidente della defunta Regina Madre nonché nonna materna di lady Diana Spencer.

La morte di Roche riporta alla mente quella, altrettanto scioccante, di Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella, cugina di Harry e William. Nel febbraio 2024, l’uomo era stato trovato morto nella dependance della casa dei suoi genitori nelle Cotswolds con un'arma da fuoco accanto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata