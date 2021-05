L'India, alle prese con una drammatica ondata di coronavirus, ha deciso di prolungare di un'altra settimana il lockdown a New Delhi. Lo ha annunciato il primo ministro dello Stato della capitale.

Il confinamento "a New Delhi è prolungato di una settimana", ha scritto su Twitter Arvind Kejriwal, il primo ministro del governo della città. Il lockdown sarebbe dovuto terminare lunedì prossimo, ma il numero di nuovi casi - è stato spiegato - continua a crescere rapidamente nell'enorme città da 20 milioni di persone.

Ieri la capitale indiana ha registrato un nuovo drammatico record, 412 decessi in 24 ore, livello mai raggiunto in un solo giorno, secondo quanto riferito dai media indiani. Nella città registrati anche altri 25mila contagi, con un tasso di positività del 31,6%. Ieri l’India ha superato per la prima volta i 400mila nuovi casi in un giorno.

E l’esperto della Casa Bianca Anthony Fauci non ha dubbi: “L’India dovrebbe entrare in lockdown per diverse settimane. E nell’immediato è importantissimo ottenere ossigeno, rifornimenti, farmaci, dispositivi di protezione”.

Aiuti all’India sono in arrivo da tutto il mondo.

“Se chiudi ora, non devi chiudere per sei mesi: puoi farlo temporaneamente per porre fine al ciclo di trasmissione", spiega Fauci. "A nessuno piace bloccare, ma se lo fai solo per poche settimane, potresti avere un impatto significativo sulle dinamiche dell'epidemia".

