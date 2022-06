Un vertice di un paio d’ore Draghi-Macron-Scholz in un vagone del treno partito ieri sera per Kiev, in vista dell’incontro di oggi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Obiettivo della visita dei tre leader europei è portare un “messaggio di unità e piena coesione dei Paesi Ue” nel condannare la Russia e ribadire il sostegno all’Ucraina. Dopo Kiev (dove sono risuonate le sirene anti-aereo poco dopo il loro arrivo) i tre leader hanno in programma di andare anche a Irpin, dove “sono avvenuti omicidi”, ha sottolineato Macron.

La visita è anche un’occasione per esplorare possibili vie d’uscita da un conflitto che inizia a pesare sull’economia e che si porta dietro anche la drammatica crisi del grano. Una missione dal forte valore simbolico in cui i leader dei principali Paesi Ue cercheranno di dare una prova di compattezza e magari di indicare una linea che si differenzi da quella degli americani.

Ieri Macron si è nettamente smarcato dall’intransigenza di Washington verso il Cremlino e ha detto chiaramente che “Zelensky e i suoi funzionari dovranno negoziare con la Russia”.

Si tratta del primo viaggio dall’inizio della guerra: arriva in una fase molto delicata, perché i russi continuano a guadagnare terreno intensificando le operazioni nel Donbass, con gli ucraini sempre più esausti e che si aspettano un sostegno più deciso in termini di armamenti.

Tre Paesi – Francia, Italia e Germania – che non hanno avuto sempre lo stesso atteggiamento. Se Draghi ha chiarito che il negoziato deve avvenire “nei termini che l’Ucraina riterrà accettabili”, Macron è apparso più assertivo con Kiev ed è senz’altro il leader che più ha dialogato con Putin in questi mesi, oltre ad aver invocato la necessità di “non umiliare” Mosca. Berlino ha invece tentennato su alcuni tipi di armamenti.

Altro tema centrale, l’adesione dell’Ucraina alla Ue: la Commissione si appresta a dare parere favorevole, ma se Draghi è più determinato a sostenere lo status di candidato di Kiev, tra i più cauti ci sono proprio Macron e Scholz.

Ore 10.45 – Draghi a Irpin: “Avete il mondo dalla vostra parte”

Il presidente del consiglio italiano Mario Draghi a Irpin si è fermato davanti a palazzi bombardati: "Avete il mondo dalla vostra parte", ha detto alle autorità locali.

***

Ore 10.25 – Cessato l’allarme anti-aereo a Kiev

E' cessato dopo circa 30 minuti l'allarme anti-aereo risuonato stamattina a Kiev mentre è in corso la visita dei tre leader Ue Emmanuel Macron, Mario Draghi e Olaf Scholz.

***

Ore 10 – Stoltenberg: “Aiuti senza precedenti all’Ucraina”

"Gli alleati sono pronti a continuare a fornire all'Ucraina aiuti sostanziali e senza precedenti". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

***

Ore 9.50 – Sirene anti-aereo durante la visita dei leader

Le sirene di allarme anti-aereo sono appena risuonate a Kiev mentre è in corso la visita dei tre leader europei Draghi, Macron e Scholz, al momento in un albergo del centro in una pausa della visita. Le sirene sono quasi quotidiane a Kiev dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina.

***

Ore 9.45 – Macron: “Andremo anche a Irpin”

"Con Draghi e Scholz ci incontreremo con il presidente Volodymyr Zelensky e andremo anche a Irpin, dove sono avvenuti omicidi". Lo ha detto in un commento a BFMTV il presidente francese Emmanuel Macron dopo l'arrivo in treno a Kiev.

Macron è accompagnato anche dal ministro degli Esteri francese Catherine Colonna. "Questo viaggio è molto importante per l'Ucraina, l'Europa e la stabilità globale", ha detto.

***

Ore 9.40 – Scholz: “Aiuteremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario”

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è impegnato ad aiutare l'Ucraina "per tutto il tempo necessario": lo ha detto in un'intervista al quotidiano Bild. Durante questa visita a Kiev - ha affermato - "non vogliamo solo mostrare la nostra solidarietà, ma anche garantire che gli aiuti che organizziamo: finanziari, umanitari, ma anche per quanto riguarda le armi, continuino". "Continueremo finché sarà necessario per la lotta per l'indipendenza dell'Ucraina".

***

Ore 9.20 – Macron: “Sostegno a Kiev, saranno settimane difficili”

"Siamo venuti per inviare un messaggio di unità europea verso tutti i cittadini ucraini. Un messaggio di sostegno perchè le prossime settimane saranno molto difficili". Così il presidente francese, Emmanuel Macron, scendendo dal treno che dalla Polonia lo ha portato a Kiev, "in un luogo di guerra dove sono stati commessi massacri", insieme al premier italiano Mario Draghi e al cancelliere tedesco Olaf Scholz.

***

Ore 9.05 – Mosca: “Improbabile vertice Biden-Putin in un prossimo futuro”

"È improbabile che un vertice dei leader sia attualmente possibile. Ed è improbabile che sia possibile nel prossimo futuro". Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta Ria Novosti. "Anche se, in tutta onestà, si deve ammettere che gli affari internazionali sono un tema in cui a volte prevale un approccio pragmatico. E poi le tendenze cambiano abbastanza rapidamente", ha aggiunto.

***

Ore 8.35 – Draghi, Scholz e Macron a Kiev

Mario Draghi, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron sono arrivati a Kiev per la loro prima visita in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. Il premier italiano, il cancelliere tedesco e il presidente francese incontreranno insieme il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

***

Ore 8.15 – Continua l’assalto russo a Severodonetsk

"L'esercito russo continua nell'assalto a Severodonetsk anche questa mattina. I nostri militari si stanno difendendo. Le truppe di Mosca stanno bruciando i villaggi delle comunità di Hirska e Popasnyanska. Ieri abbiamo respinto un altro assalto a Toshkivka, dove la distruzione aumenta di giorno in giorno, così come a Viktorivka, Novoivanivka, Vovchoyarivka, Nyrkovo e altri insediamenti. Solo a Hirske sono state colpite 12 abitazioni nel corso della giornata". Lo ha dichiarato in un aggiornamento il capo dell'Amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai, riporta Ukrinform.

***

Ore 7.40 – Chernihiv, 478 civili uccisi

Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, 478 civili sono stati uccisi e 692 feriti nella regione settentrionale di Chernihiv: 334 uomini, 122 donne e 22 bambini. I dati sono stati forniti dalla Procura regionale di Chernihiv, riporta Ukrinform.

La maggior parte dei civili è morta a causa dei bombardamenti di artiglieria e degli attacchi aerei su insediamenti residenziali. Alcuni sono stati colpiti mentre si trovavano in macchina. Nella regione sono stati avviati 1.263 procedimenti penali per crimini di guerra.

