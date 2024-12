Il ministero degli Esteri russo ha confermato che Bashar al Assad ha lasciato la Siria dopo essersi dimesso da presidente. Non è stato rivelato dove possa essersi rifugiato.

Intanto un salone di ricevimento del palazzo presidenziale, nella Damasco conquistata dai ribelli, è stato dato alle fiamme: la conferma arriva da fonti giornalistiche Afp sul posto.

Stamattina un gruppo di miliziani è entrato anche «nella residenza dell'ambasciatore d'Italia. Non c'è sta violenza nè nei confronti dell'ambasciatore, nè dei carabinieri». Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Hanno portato via soltanto tre automobili e tutto è finito lì», ha detto, «Sono stati per qualche tempo nel giardino, evidentemente volevano verificare se c'erano militari di Assad o documentazione particolare. Non sono stati toccati nè l'ambasciatore né i carabinieri che ora sono al sicuro fuori dalla residenza dell'ambasciata».

Da Mosca invece fanno sapere che «le basi militari russe in Siria sono in massima allerta ma al momento non vi è alcun pericolo serio per la loro incolumità».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata