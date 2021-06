Cinque morti e nove feriti. Si è aggravato il bilancio definitivo dell’incidente avvenuto due giorni fa in un cantiere edile di Anversa (Belgio). Le vittime del crollo sono cinque operai: tre di nazionalità portoghese, un russo e un romeno. Erano impegnati nella costruzione di un complesso scolastico e lavoravano per una ditta subappaltatrice dell’impresa edile olandese Democo.

Tra i feriti, tre sono ricoverati in terapia intensiva ma non sarebbero in pericolo di vita.

Il re del Belgio, Filippo, e il primo ministro Alexander De Croo hanno visitato ieri il sito dell'incidente, su cui è stata aperta un'indagine.

