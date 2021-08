Creati dei mini cervelli che per la prima volta hanno formato degli occhi rudimentali in grado di percepire la luce. È il successo messo a punto da un gruppo di scienziati della Università Heinrich Heine a Dusseldorf, in Germania.

Gli esperti hanno usato staminali umane per creare gli organoidi e poi le hanno trattate con vitamina A (acido retinoico) per stimolare la formazione di "occhi embrionali” contenenti una retina e una cornea rudimentali.

Quando gli occhi sono colpiti da luce, spiega Jay Gopalakrishnan che ha condotto lo studio, la retina raccoglie i segnali e li convoglia attraverso un rudimentale nervo ottico.

Gli esperti pensano che questi organoidi potranno essere usati per lo studio di malattie della vista e, in futuro, per sviluppare retine su misura di paziente da trapiantare per curare molte cause di cecità.

(Unioneonline/v.l.)

