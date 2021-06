Secondo i piani del governo cinese, svelati per la prima volta dal vice ministro della Commissione sanitaria nazionale Zeng Yixin, entro la fine del 2021 il 70% dei cittadini cinesi avrà ricevuto il vaccino. In particolare saranno ben 980 milioni le persone interessate in un Paese che è già considerato quello col più alto numero di vaccinazioni effettuate al mondo.

Ad oggi sono già state inoculate oltre 700 milioni di dosi. Tuttavia, come ha fatto notare lo stesso Zeng, la quota di popolazione protetta contro il coronavirus è ancora sotto al target della "Grande Muraglia dell'immunizzazione".

Attualmente in Cina ci sono 21 vaccini sotto studio clinico. Di questi solo 4 finora hanno avuto l'approvazione alla commercializzazione nel Paese, mentre sono 3 quelli autorizzati per l'uso di emergenza.

(Unioneonline)

