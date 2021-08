La Sardegna resta in “zona rossa europea” Covid.

L’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha confermato il colore di massima allerta per contagi e pressione sugli ospedali, non solo per l’Isola, ma anche per altre quattro regioni italiane, ovvero Sicilia, Toscana, Marche, Calabria. Tutto il resto dell'Italia è invece in giallo, ad eccezione del Molise cui è stato assegnato il verde.

Rispetto alla mappa precedente, diffusa il 12 agosto, passa da verde a gialla anche la Provincia autonoma di Bolzano.

Guardando agli altri Paesi europei, peggiora la situazione in Germania (tornata tutta in giallo con alcune regioni ad Ovest in rosso), in Francia (tornata tutta rossa, con il Sud rosso scuro), nei Paesi Baltici (due rossi e uno solo giallo) e in Grecia (tutta rossa).

