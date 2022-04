Per il momento viene indicata come “mix”, in quanto mutazione della Omicron, ceppi BA.1 e BA.2, e sarebbe una nuova variante del Covid attualmente sotto monitoraggio nel Regno Unito dove è stata individuata per la prima volta il 19 gennaio scorso ed è conosciuta come “Xe”. Finora sono più di 600 le persone sulle quali è stata rilevata ma è ancora presto, hanno chiarito gli esperti, per dire se sia più contagiosa delle altre.

Al momento, ha precisato l’Oms, finché non verranno riportate "significative differenze nella trasmissibilità" del mutante "e nelle caratteristiche della malattia" che provoca, "inclusa la gravità", Xe verrà considerata una variante appartenente alla “famiglia” Omicron.

