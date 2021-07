La Russia ha registrato 799 vittime nelle ultime 24 ore, il suo peggior bilancio giornaliero.

Mosca ha anche riportato 23.947 nuovi casi.

Nel Paese si registra infatti un'ondata di casi che le autorità attribuiscono alla contagiosa variante Delta, anche se alcuni funzionari hanno sostenuto che negli ultimi giorni i contagi, almeno nella capitale, stiano iniziando a diminuire.

Alcune settimane fa, proprio per l’incremento dei casi, il presidente Vladimir Putin ha invitato tutti i cittadini a vaccinarsi.

"Non date retta alle voci, fidatevi degli esperti e abbandonate ogni pregiudizio sui vaccini russi, che sono sicuri e non danno effetti collaterali al contrario dei competitor occidentali come AstraZeneca e Pfizer", ha detto il capo di Stato.

"Io quando è stato il mio turno ho fatto Sputnik V", ha rivelato ancora Putin, che si è detto comunque contrario all’imposizione della vaccinazione obbligatoria.

