Nonostante i continui appelli di Putin, preoccupato dall’avanzata della variante Delta, i russi restano in gran parte contrari al vaccino.

Il 54% dei cittadini non è pronto a vaccinarsi, sostiene un sondaggio dell’indipendente Levada Center.

Tra gli intervistati che non sono pronti a ricevere alcun vaccino Covid-19, il 41% ha detto che non si farà vaccinare in nessun caso, mentre il 24% sarebbe pronto una volta che tutti i test che garantiscono la sicurezza del vaccino saranno completati. Il 7% ha detto che si farebbe vaccinare solo sotto costrizione.

Il 33% rifiuta la vaccinazione per paura degli effetti collaterali, un altro 20% vuole aspettare la fine degli studi clinici, per il 16% non ha proprio senso farsi vaccinare.

La Russia dal 29 giugno al 3 luglio ha stabilito cinque record consecutivi di vittime giornaliere, mentre i contagi hanno raggiunto livelli che non si vedevano da inizio gennaio, quando si era al picco della seconda ondata.

La variante Delta è ormai diffusa al 90% e in diverse Regioni è stata disposta la vaccinazione obbligatoria per alcune categorie di lavoratori.

