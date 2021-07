Il governo tedesco si preparerebbe a una "svolta" nella politica per fronteggiare la pandemia, e in futuro non sarà più l'incidenza dei contagi il valore di riferimento, ma il carico degli ospedali.

È quello che ha scritto la Bild, aprendo la edizione di oggi su un documento riservato del Robert Koch Institut, stando al quale anche il lockdown sarebbe di nuovo immaginabile solo al collasso delle strutture sanitarie.

A causare il cambio di rotta, la circostanza che alla luce della campagna vaccinale in corso, stando agli esperti, il numero dei contagi diventa meno significativo.

Sulle indiscrezioni ha risposto un portavoce del ministro della Salute in conferenza stampa a Berlino che ha sottolineato: "L'incidenza settimanale non è mai stato l'unico parametro di riferimento. E questo indicatore è e resta importante".

In Fermania la diffusione del virus resta comunque, per ora, assolutamente sotto controllo. Stando ai dati del Robert Koch Institut di oggi, che risentono come sempre dell'effetto weekend, sono 324 le nuove infezioni registrate in 24 ore su base federale (la settimana scorsa erano state 212), e due le vittime (rispetto a 1). L'incidenza settimanale su 100mila abitanti è salita a 6,4 contagi.

La settimana scorsa il ministro della Sanità aveva annunciato come la variante delta fosse diventata dominante anche in Germania.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata