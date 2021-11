La nuova variante di coronavirus può eludere i vaccini e la sua diffusione è un fattore "molto preoccupante". Lo ha detto il ministro della Sanità britannico Sajid Javid riferendo alla Camera dei Comuni sulla nuova mutazione del virus, la B.1.1.529, che si sta diffondendo in Sudafrica.

Proprio per oggi il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha annunciato la pubblicazione di un “documento di valutazione delle minacce in merito”.

La nuova variante del coronavirus è la più significativa scoperta finora dagli scienziati, come affermato da un alto funzionario sanitario del Regno Unito e riferito dalla Bbc. "Sono in corso ricerche urgenti per saperne di più sulla sua trasmissibilità, gravità e suscettibilità ai vaccini", ha detto Jenny Harries, amministratore delegato dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa).

Gli scienziati stanno al momento esaminando "quali azioni di salute pubblica possono limitare l'impatto di B.1.1.529", e dunque una nuova serie di restrizioni per contenere l’eventuale e conseguente nuova ondata di contagi.

L’eventuale “piano B” in Gran Bretagna vedrebbe un ritorno al lavoro da casa, l'uso obbligatorio della mascherina e il ricorso al “green pass”.

