Un’altra incriminazione, la quarta in cinque mesi, per l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il tycoon, che dovrà presentarsi nuovamente in aula per le formalità di rito entro il 25 agosto, è stato incriminato per aver tentato di sovvertire in vari modi l'esito del voto presidenziale in Georgia nel 2020, in una cospirazione con altre 18 persone. La giuria della contea di Fulton, ad Atlanta in Georgia, ha approvato le accuse illustrate dalla procuratrice distrettuale (dem) Fani Willis dopo aver sentito alcuni testimoni chiave.

Nel mirino anche il suo ex avvocato personale Rudy Giuliani, il suo ex chief of staff Marc Meadows, nonché i legali Kenneth Chesebro e John Eastman, considerati gli architetti del piano per usare elettori pro Trump falsi in Georgia e in altri Stati vinti da Joe Biden.

Le accuse, articolate in ben 41 capi di imputazione (13 per the Donald), ruotano intorno alla legge anti racket: quella usata contro le associazioni criminali, anche di stampo mafioso, per condannare non solo gli esecutori ma anche i mandanti. Tra i reati, la cospirazione per impersonare un pubblico ufficio (la vicenda dei falsi elettori) e commettere una serie di falsi (le affermazioni infondate sulle elezioni truccate), e l'aver sollecitato un pubblico ufficiale a violare il suo giuramento di fedeltà: ossia la telefonata fatta da Trump all'allora segretario di Stato repubblicano Brad Raffensperger per chiedergli di trovare 11.780 voti necessari a fargli superare Joe Biden.

«Le mie decisioni sono basate sui fatti e sulla legge», ha detto la procuratrice Willis in una conferenza stampa notturna, spiegando che cercherà di ottenere il processo nel giro di sei mesi. La difesa punta invece a contestare il difetto di giurisdizione della procuratrice distrettuale e trasferire il caso alla giustizia federale (con reati che rientrerebbero così nel potere di grazia).

