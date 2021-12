Ci sono anche 5 Paesi europei tra i sorvegliati speciali sul fronte Covid-19 da parte degli Stati Uniti. La Cnn riporta l’ultima classifica delle nazioni considerate “ad alto rischio” stilata dai centri americani per il controllo e la prevenzione delle malattie: ai primi posti c’è la Francia, che prima della pandemia era la principale destinazione mondiale per gli arrivi di turisti internazionali.

Altri Stati a livello 4 sono Andorra, Cipro, Portogallo e Lichtenstein, accanto a Giordania e Tanzania. Sono quelli che, precisa il Cdc, hanno avuto più di 500 casi ogni 100.000 residenti negli ultimi 28 giorni. E in cui, secondo l'ente, non è raccomandato viaggiare, a meno di non avere completato il ciclo vaccinale.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata