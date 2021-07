Per quattro giorni hanno avuto sul conto 50 miliardi di dollari (circa 42 miliardi di euro). Ma non si è trattato dell’eredità di un vecchio zio, bensì di un raro errore di una banca.

La vicenda arriva dagli Stati Uniti. Quando Darren James e la moglie hanno controllato il saldo alla Chase Bank, la settimana scorsa, sono rimasti senza parole per l’improvvisa comparsa di quella cifra da capogiro. “Mi sono chiesto – ha spiegato l’uomo – se avessi un lontano parente ricchissimo, ma non era così”, e infatti la delusione è presto arrivata quando hanno capito che quel denaro era il frutto di un errore dell’istituto di credito. “Stiamo ancora cercando di capire cosa sia successo esattamente, sappiamo però che non siamo gli unici. Eppure la banca non ci ha nemmeno chiamato e non ci ha dato spiegazioni”. Darren, che fa l’agente immobiliare, ha dichiarato di non aver intenzione di spendere un dollaro: “Non li abbiamo guadagnati, non intendiamo farci nulla”.

La Chase Bank, che ha confermato l’accaduto, si è limitata ad ammettere l’esistenza di un problema tecnico che ha “avuto un impatto su un numero limitato di account”.

