Nell’ambito della seconda operazione coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale sono stati arrestati nove latitanti bulgari – ricercati in Italia – fuggiti in altri Paesi dell’Unione europea.

L’iniziativa si è sviluppata all’interno della rete europea E.N.F.A.S.T. (European Network Of Fugitive Active Search Teams).

La scorsa notte sono finiti in manette nove cittadini bulgari condannati nel nostro Paese per diversi reati, tra cui associazione a delinquere, violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, accesso abusivo in sistemi informatici, rapina aggravata, estorsione e riciclaggio.

Sei sono stati localizzati in Bulgaria, due in Germania e uno in Inghilterra. Poi è scattato il blitz delle forze dell’ordine bulgare e delle polizie tedesca e britannica.

Sono già state avviate le procedure di estradizione per riportare in Italia i nove ormai ex latitanti e far loro scontare le pene a cui sono stati condannati.

