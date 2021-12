Un palestinese di 31 anni è rimasto ucciso stamattina in scontri con le forze israeliane nella Cisgiordania occupata.

Secondo fonti palestinesi, Jamil Al-Kayyal è stato ferito fatalmente alla testa da colpi d'arma da fuoco nel quartiere Ras Al-Ain di Nablus ed è morto.

Stando a quanto riportato dalla radio militare di Israele, l’uomo era armato ed è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con una unità di elite dell'esercito israeliano. L'emittente spiega che i militari sono entrati a Nablus per catturare un ricercato di Hamas, che è stato trovato in possesso di un fucile automatico.

Durante l'arresto contro i militari sono stati lanciati ordigni improvvisati ed è stato aperto il fuoco.

