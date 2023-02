Si è parlato dei cinesi. E anche di alieni. Ma almeno uno degli oggetti volanti abbattuti dall'esercito americano la scorsa settimana potrebbe essere un piccolo pallone lanciato da un gruppo di appassionati dell'Illinois e poi sparito.

Secondo quanto dichiarato ad Aviation Week, l'ultima posizione del pallone rivestito d'argento e lanciato nell'ottobre scorso anno dagli hobbisti del Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade era il 10 febbraio a 38.910 piedi al largo della costa occidentale dell'Alaska.

E la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) ha previsto che l'oggetto di forma cilindrica avrebbe fluttuato sopra la parte centrale del territorio dello Yukon l'11 febbraio. Ovvero: lo stesso giorno in cui un Lockheed Martin F-22 dell’aviazione Usa ha abbattuto un oggetto non identificato con una simile descrizione e altitudine nella stessa area.

Il tipo di palloni come quello lanciato dal club può costare dai 12 ai 180 dollari. Ron Meadows, fondatore di Scientific Balloon Solutions, un'azienda della Silicon Valley che produce palloni appositamente costruiti per hobbisti e scienziati, ha detto: «Ho provato a contattare i nostri militari e l'Fbi per cercare di informarli su cosa siano probabilmente molti di questi oggetti. E spiegare loro che non sembrano molto intelligenti se li abbattono», ha ironizzato Meadows.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata