Cecilia Sala è «in buona salute, stiamo lavorando per riportarla in Italia». Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani sulle condizioni della giornalista italiana arrestata in Iran e rinchiusa nel carcere di Evrin. «Vedremo quali sono i capi di imputazione. Il governo sta lavorando con la massima discrezione», ha assicurato il ministro, aggiungendo che «non abbiamo notizie ulteriori, vedremo nei prossimi giorni».

Pochi i dettagli trapelati sulla situazione della reporter che in questo momento «sta bene, è detenuta in una condizione tranquilla, da sola in una cella». «Non possiamo dire altro, ma stiamo lavorando in maniera molto intensa», ha assicurato il ministro. Alla domanda se il caso della giornalista fosse simile a quello di Alessia Piperno che nel 2022 fu rinchiusa nel carcere di Evin per 45 giorni, Tajani ha risposto che è troppo «presto per dirlo, seguiamo la vicenda minuto per minuto».

