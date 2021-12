L’uomo arrestato ieri a Parigi con l’accusa di aver fatto parte del commando responsabile dell’omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista ucciso nell’ambasciata saudita di Istanbul nel 2018, “non ha alcuna connessione” con la vicenda. Lo ha dichiarato l’ambasciata dell’Arabia Saudita in Francia che ne ha chiesto l’immediato rilascio. Gli assassini, ha aggiunto la fonte diplomatica, sono già stati processati in Arabia e “stanno scontando” lì la loro condanna.

L’operazione “incriminata” è scattata in aeroporto dove un 33enne è stato fermato mentre stava per imbarcarsi su un volo per Riad.

