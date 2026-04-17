Caso Epstein, nuove dimissioni eccellenti in Inghilterra. Pressing su Starmer: «Si dimetta»Dopo lo scandalo Mandelson, passo indietro di Olly Robbins, funzionario del Foreign Office: «Sapeva, ma ha taciuto». Il premier sulla graticola
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Il caso Epstein miete un'altra vittima in Gran Bretagna dopo lo scandalo Mandelson, l'ex ambasciatore britannico negli Usa rimosso dall'incarico per i suoi legami col finanziere pedofilo. Si tratta di Olly Robbins, funzionario del Foreign Office, verso le dimissioni per non avere informato il governo del fatto che Lord Mandelson non aveva superato le verifiche di congruità al ruolo.
«È imperdonabile che nessun ministro e neanche Downing Street siano stati informati», il commento del premier Keir Starmer. Ma proprio Starmer è finito nel mirino delle opposizioni, che chiedono a gran voce anche un suo passo indietro. Il numero uno di Downing Street però non sembra intenzionato a lasciare. «Non si dimetterà», ha assicurato il braccio destro del leader laburista, Darren Jones.
(Unioneonline)