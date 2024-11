Caos ad Aleppo: dopo il ritiro delle forze iraniane e governative di Damasco, le forze jihadiste curdo-siriane, espressione dell'ala locale del Pkk, hanno preso il controllo di gran parte della città e dell’aeroporto. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, confermando il nuovo e inaspettato sviluppo militare che torna a stravolgere i delicati equilibri del Medio Oriente in fiamme.

Nell'ingresso in quella che per secoli è stata la più importante città di tutto il Medio Oriente le forze jihadiste filo-turche non hanno incontrato quasi alcuna resistenza. La periferia occidentale, settentrionale e meridionale di Aleppo si è svuotata delle già sparute truppe regolari siriane e dei pochi ausiliari filo-iraniani in fuga e si è popolata invece di nuovi miliziani siriani. Molti increduli di poter "tornare" ad Aleppo dopo esser stati cacciati durante il sanguinoso assedio russo-iraniano-governativo dei quartieri orientali, che si è concluso nel dicembre del 2016 dopo quattro anni di aspre battaglie e bombardamenti a tappeto della città.

L’evacuazione dell’Onu

Le Nazioni Unite hanno avviato un'evacuazione verso Damasco: un primo convoglio di auto è già in viaggio per uscire dalla città, con alcuni italiani a bordo. Altri pullman Onu sono in attesa, a quanto si apprende da fonti della Farnesina. L'ambasciata a Damasco (è in sede il nuovo ambasciatore Stefano Ravagnan), in stretta collaborazione con Palazzo Chigi e ministero degli Esteri, è in contatto col gruppo e riceverà i connazionali, in maggioranza doppi cittadini.

L’offensiva

Le forze jihadiste filo-turche sono entrate nella metropoli nel nord della Siria, patrimonio mondiale Unesco, a lungo contesa nel contesto della guerra siriana ma per gli ultimi otto anni rimasta saldamente in mano alle forze governative, sostenute da Russia e Iran.

Proprio Mosca, accusata da più parti di non essere andata sufficientemente in soccorso del suo alleato siriano, ha condannato l'offensiva dei miliziani filo-turchi, definendola una «minaccia alla sovranità della Siria». Le autorità di Damasco, ha detto il Cremlino, devono ristabilire l'ordine nell'area. L'offensiva, cominciata solo mercoledì scorso, ha già mietuto quasi 300 uccisi, per lo più tra gli uomini armati dei diversi schieramenti, oltre a una trentina di civili, tra cui donne e bambini.

L'Onu registra per ora circa 15mila civili sfollati, ma è un numero destinato a crescere col passare delle ore.

