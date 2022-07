Papa Francesco in Canada per incontrare le popolazioni indigene vittime delle politiche di assimilazione e dei soprusi perpetrati nelle scuole residenziali governative, rette in gran parte dalla Chiesa cattolica.

Bergoglio è sbarcato domenica a Edmonton, capoluogo della provincia occidentale dell'Alberta e, dopo gli incontri in Vaticano tra marzo e aprile scorsi, ha deciso di portare la sua vicinanza, il suo dolore e il suo “mea culpa” per gli abusi direttamente nei territori interessati e alle comunità coinvolte.

"Cari fratelli e sorelle del Canada, vengo tra voi per incontrare le popolazioni indigene. Spero che, con la grazia di Dio, il mio pellegrinaggio penitenziale possa contribuire al cammino di riconciliazione già intrapreso. Per favore, accompagnatemi con la preghiera", il messaggio del Santo padre alla partenza.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata