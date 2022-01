L’Unione europea si appresta a cambiare le regole sui viaggi e a preparare un nuovo modello di gestione della pandemia eliminando completamente l’approccio dell’area geografica di provenienza di viaggiatori.

Il sistema delle mappe di contagio verrà superato, le mappe resteranno ma esclusivamente “a livello informativo”.

E’ quanto si legge nel testo della raccomandazione concordato dagli ambasciatori Ue e anticipato dal quotidiano spagnolo El Pais in vista del consiglio affari generali di martedì.

Le restrizioni non saranno più legate all’area di arrivo ma solo alla situazione del singolo viaggiatore: dunque vaccinazione, guarigione o test, con i molecolari sempre validi 72 ore contro le 24 dei rapidi. Verrà confermata la validità di 9 mesi del Green pass.

Lo prevede il testo della raccomandazione concordato dagli ambasciatori Ue e anticipato da El Pais in vista del consiglio affari generali di martedì. Le restrizioni non saranno più legate all'aerea di arrivo ma alla situazione del viaggiatore: vaccinazione, guarigione o test (sempre 72 ore per i molecolari, 24 e non più 48 per gli antigenici). Confermata la validità dei Green Pass a 9 mesi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata