Un giovane di chef di 25 anni è morto tragicamente, dopo essere caduto in un enorme pentola piena di zuppa bollente.

E’ accaduto a Dohuk, città del Kurdistan iracheno, come riferito da Gulf News e da altri media internazionali.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, la vittima – Issa Ismail – stava lavorando in cucina per preparare le portate per un ricevimento di nozze, quando all’improvviso, forse mescolando, ha perso l’equilibrio, finendo dentro il pentolone.

Immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale, ma per il giovane – che ha riportato gravissime ustioni sul 70 per cento del corpo – non c’è stato nulla da fare.

Da quanto viene riferito, era padre di tre figli e molto conosciuto in Kurdistan per la sua cucina.

L’accaduto ha rinfocolato il dibattito sulle precarie condizioni di sicurezza nel Kurdistan e anche in Iraq, non solo per quanto concerne le cucine dei ristoranti, ma – più in generale – tutti gli ambienti di lavoro.

