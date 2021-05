La Commissione europea ha proposto agli Stati membri di allentare le attuali restrizioni sui viaggi non essenziali (per esempio quelli per turismo) nell'Ue, tenendo conto dei progressi delle campagne di vaccinazione (in Italia si è raggiunto il target delle 500mila somministrazioni giornaliere, fissato dal commissario per l’emergenza Figliuolo) e degli sviluppi della situazione epidemiologica a livello mondiale.

Lo ha reso noto l’esecutivo comunitario con un comunicato.

In particolare, Bruxelles chiede di consentire l'ingresso nell'Unione per motivi non essenziali non solo a tutte le persone provenienti da Paesi con una buona situazione epidemiologica, ma anche a tutte le persone che abbiano ricevuto l'ultima dose raccomandata di un vaccino autorizzato dall'Ue.

(Unioneonline/F)

