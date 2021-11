Un morto e un ferito sono il bilancio di un’esplosione avvenuta oggi vicino al Liverpool Women’s Hospital. Un ordigno ha fatto saltare in aria una macchina.

"Sfortunatamente - ha annunciato un portavoce della Merseyside Police - possiamo confermare che una persona è morta in seguito all'esplosione di un'auto e una seconda è stata ricoverata in ospedale, con ferite che non rappresentano un pericolo per la sua vita. L'incidente ha coinvolto un taxi che è stato investito dall'esplosione poco dopo aver parcheggiato di fronte all'ospedale; stiamo lavorando per stabilire cosa sia successo".

Poche ore dopo, tre giovani di 29, 26 e 21anni sono stati arrestati dalla polizia per violazione della legge britannica sul terrorismo (Terrorism Act) in quanto ritenuti coinvolti nella vicenda.

Il reato di terrorismo è contestato per la modalità dell'agguato.

