Un inizio 2022 da paura per 21 persone negli Stati Uniti: 19 dipendenti di un ristorante di Aluquerque e due dipendenti della funivia del Sandia Peak sono rimasti bloccati a 3mila metri d’altezza in mezzo a una tempesta di neve e con una temperatura sotto i -4 gradi.

Il gruppo del Ten 3, ristorante che si trova sulla cima del Sandia Peak, aveva appena finito di lavorare. Tutti si stavano preparando a tornare ad Albuquerque per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con le famiglie e gli amici.

Hanno preso la funivia ma, giunti all’altezza del secondo pilone, le cabine si sono fermate. Neve e ghiaccio, secondo quanto ricostruito dagli operatori dell’impianto, si sono accumulati su uno dei cavi che è collassato e ha bloccato l’impianto.

Amber Santos, una dei 21 malcapitati, ha raccontato in diretta quanto stava accadendo su Instagram. Mentre il suo collega Colleen Edvige, ha pubblicato le foto del gruppo in arresa dei soccorsi.

Ci sono volute oltre otto ore per l’arrivo dei soccorritori. I 21, con la situazione che via via si faceva sempre più drammatica e la temperatura che precipitava ulteriormente, si sono divisi acqua e barrette energetiche. E per fortuna la cabina era attrezzata con coperte di emergenza.

Solo dopo le 4 le squadre dei soccorritori sono arrivate sul posto, ma ci sono volute altre quattro ore prima che si arrampicassero sul pendio e raggiungessero la cabina. Di lì, con un sistema di corde, le persone si sono calate una alla volta.

Tanta paura, insomma, e una notte di Capodanno trascorsa bloccati ad alta quota. Ma per il pranzo almeno erano a casa. E questo è l’importante.

