Un bimbo di soli quattro anni è stato trovato senza vita in strada a Dallas, negli Stati Uniti.

Secondo quanto dichiarato dalla polizia, il piccolo è stato ucciso con un'arma da taglio. Non è stato specificato quale.

Gli agenti sono stati allertati da una telefonata con la quale si segnalava il corpo di un bambino in strada con ferite profonde.

Per il caso è stato tratto in arresto un 18enne di nome Darriynn Brown: le accuse sono di rapimento e omicidio. Non si conosce ancora il movente.

