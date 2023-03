Una bimba di sei mesi di origini italiane è morta in Belgio dopo una presunta caduta in un asilo nido a Kessel-Lo, vicino a Lovanio.

La piccola è stata per giorni in rianimazione in ospedale dove è arrivata con una frattura del cranio e una emorragia cerebrale.

L’educatrice che l’aveva in custodia ha parlato di un incidente. Ma nel suo racconto qualcosa non torna: un medico legale ha giudicato le ferite non compatibili con la ricostruzione. E gli inquirenti hanno deciso di aprire un'inchiesta per aggressione e percosse.

I genitori della bimba vivono da diversi anni in Belgio. La madre è di Carmiano, nel Salento, mentre il padre è di Pisa: «A. non si sveglierà più. Sono stati i sei mesi più belli della nostra vita e la sua perdita ci lascia una voragine nel cuore – lo straziante annuncio -. Il babbo e la mamma ti penseranno sempre. Addio piccola mia».

«Questa storia ci lascia tutti sconvolti - afferma il sindaco di Carmiano, Giovanni Erroi -. Siamo davvero rammaricati e vorrei esprimere il mio cordoglio e le condoglianze a nome di tutta la cittadinanza alla famiglia per questo tragico incidente».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata