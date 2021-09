Il 6 settembre “stava bene”. Il giorno seguente invece ha accusato febbre alta ed è morta nel giro di poche ore, nel sonno, senza mai arrivare in ospedale.

I test eseguiti dopo il decesso che hanno rivelato la sua positività al Covid. Ma serviranno ulteriori accertamenti per stabilire l’effettiva causa della morte di una bimba di soli 4 anni, Kali C., residente nella contea di Galveston, in Texas, che ha perso la vita in maniera tanto tragica quanto improvvisa.

Per il distretto sanitario della contea, però, la causa della morte sarebbe proprio il coronavirus, a cui sono risultati positivi anche la madre della piccola, suo fratello e la sua sorellina di appena 5 mesi.

La notizia della sfortunata sorte della piccola Kali ha fatto tornare a suonare le sirene d’allarme per la nuova ondata di variante Delta del Covid in Texas, soprattutto per quel che riguarda i contagi tra i più piccoli, aumentati significativamente con l’inizio della scuola. Basti pensare che da mercoledì scorso oltre trecento bambini sono stati ricoverati per Covid negli ospedali texani, due dei quali proprio nell'area di Galveston.

Non è però chiaro dove Kali e la sua famiglia abbiano contratto il virus. I funzionari sanitari della contea di Galveston hanno infatti escluso che la bimba sia stata contagiata alla scuola materna, dove – tra l’altro – sarebbero state attuate strette misure anti-contagio.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata