Ancora una tragedia legata alla diffusione delle armi negli Stati Uniti.

In Texas una bambina di tre anni ha trovato in casa una pistola semiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorella di 4 anni, uccidendola. Secondo quanto riportato dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez, le due bimbe erano state lasciate sole in camera, mentre cinque adulti, tutti membri della famiglia o amici di famiglia, si trovavano in altre zone della casa. Le indagini accerteranno eventuali responsabilità degli adulti nel lasciare l'arma carica e incustodita in un luogo non sicuro.

Secondo i dati dell’organizzazione no profit Everytown for Gun Safety, quest'anno negli Usa si sono verificate 58 sparatorie provocate involontariamente da bambini, che hanno causato la morte di 22 persone e il ferimento di 37.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata