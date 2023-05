Joe Biden sfata il tabù dell’età.

Un argomento di cui non ha mai voluto parlare, lui che a 80 anni è già il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti e ha deciso di ricandidarsi per un secondo mandato (a fine 2024, quando si terranno le elezioni, avrà 82 anni).

E invece, nel corso della prima intervista dall’annuncio della ricandidatura, concessa a un network di sinistra, ha detto: «Sono la persona con più esperienza di chiunque altro si sia mai candidato».

Quello che per i suoi avversari ma anche per gran parte dell’elettorato è un limite, insomma, per lui è un asso nella manica.

«Ho acquisito una straordinaria saggezza e ne so di più della maggioranza delle persone. Ho dimostrato di essere un presidente all'altezza ed efficace», ha risposto all'obiezione della giornalista che gli ha fatto notare che nessuna azienda al mondo si affiderebbe ad un ceo 82enne, l'età che avrà Biden se sarà rieletto alla Casa Bianca.

Biden sa che deve convincere gli elettori dem, secondo i sondaggi contrari alla sua ricandidatura. E non a caso ha scelto un network di sinistra, Msnbc, per un colloquio a tutto campo su passato, presente e futuro.

