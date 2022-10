"Putin non scherza quando parla del possibile uso di armi nucleari, chimiche o biologiche, perché il suo esercito è in difficoltà". Sono le parole del presidente americano, Joe Biden, che parlando ad un evento elettorale a New York lancia, dunque, un segnale netto: i russi non stanno bluffando.

Fino ad oggi la Casa Bianca e il Pentagono avevano mantenuto una linea di prudenza, non escludendo il ricorso di Putin alle armi tattiche nucleari ma sottolineando come non ci fossero scenari concreti di allarme. Ora la situazione pare essere cambiata.

“Per la prima volta dalla crisi dei missili Cubani, dobbiamo fronteggiare la minaccia di un’atomica, specie se le cose proseguiranno nella direzione in cui stiamo andando”, ha aggiunto. E ancora: “Stiamo cercando di capire che cosa ha in serbo Putin, se troverà una via d’uscita. Come reagirà quando capirà di aver perso non solo la faccia, ma anche il potere? Abbiamo a che fare con un tizio che conosco decisamente bene. Non scherza quando parla di un potenziale uso delle armi tattiche nucleari o di armi chimiche o biologiche, perché il suo esercito si sta comportando molto male. E non che penso che ci sia la capacità di usare un’arma tattica atomica, senza finire nell’Armageddon”.

Un rischio quello del nucleare, evocato anche dal presidente ucraino Zelensky: “Putin e i suoi stanno preparando i russi a uno strike nucleare”, ha detto. Il presidente russo, ha aggiunto, “non ha paura di uno strike nucleare, teme la sua gente e la sua società: perché solo il suo popolo può togliergli il potere”.

Zelensky è preoccupato anche per la cattura da parte dei russi della centrale nucleare di Zaporizhzhia: “Tutti noi – ha detto intervendno al vertice Ue di Praga – siamo sull’orlo di un disastro nucleare”.

***

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI i video del conflitto)

La giornata di ora in ora:

Il direttore dell’Aiea andrà a Mosca “per parlare di Zaporizhzhia”

Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, andrà in Russia la prossima settimana per discutere della situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia e della creazione di una zona di sicurezza nucleare intorno ad essa. Lo rende noto la stessa Aiea, riferisce Interfax. "All'inizio della prossima settimana, Grossi si recherà nella Federazione Russa per ulteriori consultazioni sul piano, con l'obiettivo di concordarlo e attuarlo il prima possibile", si legge in una nota.

***

Zelensky: “Putin sta preparando i russi a uno strike nucleare”

Vladimir Putin e i suoi "stanno iniziando a preparare la società" russa a un potenziale attacco con armi nucleari: "non sono ancora pronti a usarle, non sanno se le useranno o meno, ma penso sia pericoloso anche solo che ne parlino". Così Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Bbc. Il presidente ucraino ha poi negato di aver parlato ieri di attacchi preventivi della Nato alla Russia, sostenendo d'esser stato frainteso e che la traduzione sia stata strumentalizzata da Mosca. "Putin - ha detto - non ha paura di uno strike nucleare, teme la sua gente e la sua società: perché solo il suo popolo può togliergli il potere".

***

Zelensky: “Siamo sull’orlo del disastro nucleare”

"Tutti noi siamo sull'orlo di un disastro nucleare a causa della cattura della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte delle truppe russe". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al vertice di Praga. "La Russia ha portato la guerra nella nostra terra, nella parte ucraina dell'Europa. E solo grazie al fatto che il popolo ucraino ha fermato l'invasione della Russia, quest'ultima non può ancora portare la stessa guerra in altre parti d'Europa, in particolare nei Paesi baltici, in Polonia e in Moldavia", ha sottolineato.

***

Lavrov: "Kiev potrebbe usare armi di distruzione di massa”

L'Ucraina potrebbe usare vari tipi di armi di distruzione di massa: lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, intervenendo in collegamento video a una riunione del partito putiniano Russia Unita. Lo riporta la Tass. "Quando parliamo di sicurezza ambientale, ovviamente, non possiamo mettere a tacere l'intensificarsi delle discussioni sul possibile uso di armi nucleari, soprattutto a questo proposito (non possiamo) ignorare le azioni sconsiderate del regime di Kiev, che mirano a creare rischi di utilizzo di vari tipi di armi di distruzione di massa", ha detto il ministro.

***

Erdogan a Putin, pronti alla ricerca di una soluzione pacifica

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha confermato al presidente russo Vladimir Putin che la Turchia è pronta a contribuire alla ricerca di una soluzione pacifica al conflitto ucraino: lo ha reso noto l'ufficio della presidenza turca, secondo quanto riporta la Tass.

***

Bombe russe sulla regione di Kharkiv, 8 feriti in 24 ore

Otto persone sono rimaste ferite nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, a causa dei bombardamenti russi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Oleh Synyehubov, secondo quanto riporta il Guardian. Synyehubov ha aggiunto che una donna di 47 anni è rimasta ferita dallo scoppio di una mina nella regione di Izyum.

© Riproduzione riservata