Anche oggi l’Ucraina si è svegliata con gli allarmi delle sirene antiaeree, che hanno risuonato in 17 delle 24 regioni del Paese.

E dagli Usa scatta un altro allarme: Putin, “con le spalle al muro” spiega Joe Biden, “starebbe valutando di usare armi chimiche e biologiche”.

Stato Uniti e Gran Bretagna parlano di difficoltà dell’esercito russo, confermate dall’annuncio fatto stanotte dallo Stato maggiore ucraino, secondo cui le forze armate di Kiev hanno riconquistato l’insediamento urbano di Makariv, 60 chilometri a ovest della capitale: “La bandiera ucraina è stata issata sulla città e le forze russe sono state respinte”, hanno detto i militari.

Restano in mano russa il corridoio terrestre con la Crimea e l'accesso al Mar d'Azov, ma le scorte delle truppe di Mosca finiranno “in tre giorni”, secondo Kiev.

L’invasione russa secondo i dati Onu ha già causato almeno 925 morti tra la popolazione civile, cifra che secondo l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani (Unhchr) sarà ben presto rivista al rialzo.

Sul fronte delle trattative Volodymyr Zelensky è tornato a proporre un incontro con Vladimir Putin, “con qualsiasi formato”, dicendosi disposto a discutere dello statuto delle repubbliche russofone ucraine e della Crimea e sottolineando che “senza questa riunione risulta impossibile capire veramente cos'è che i russi sono disposti a fare per fermare la guerra”.

“Senza trattativa non fermeremo la guerra”, ha detto Zelensky, chiarendo tuttavia che il suo Paese “non può accettare ultimatum” e che “sono necessarie garanzie di sicurezza”.

Per Mosca, prima di un faccia a faccia tra i due leader, bisogna prima mettere a punto un documento condiviso che le delegazioni dei Paesi faticano a partorire.

Di seguito la diretta del 27esimo giorno di guerra.

Ore 12.35 – Pentagono, l'Ucraina sta contrattaccando

"Stiamo vedendo dei contrattacchi delle forze dell'Ucraina contro Mosca". Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, in un'intervista alla Cnn sottolineando che ci sono dei "segnali" di questi contrattacchi da parte di Kiev. "I russi sono in difficoltà", ha ribadito il portavoce della Difesa

Ore 12.25 – Forte esplosione a Kiev

Una forte esplosione è stata udita a Kiev dalla corrispondente della Bbc Orla Guerin. "Un'esplosione molto forte qui negli ultimi minuti. E' la prima volta che ho sentito sbattere le finestre nel mio hotel. Non è chiaro se sia stato colpito un obiettivo o se fosse la contraerea ucraina che abbatteva un missile russo", ha twittato la giornalista.

Ore 12.15 – Sindaco Boryspil: “Lasciate la città”

Appello di un sindaco ai suoi concittadini a lasciare al più presto la città. E' accaduto a Boryspil, ad una quarantina di chilometri da Kiev, vicino al più grande aeroporto internazionale del Paese.

Il sindaco Volodymyr Borysenko, riportano i media internazionali, ha postato nella notte un video sui social in cui si rivolge ai propri cittadini: "Chiedo a tutta la popolazione civile di essere intelligente, di contattare ilnostro call center e lasciare la città appena si presenta

l'opportunità", ha detto Borysenko.

Il sindaco ha chiesto ai cittadini di andarsene a meno che questo non sia possibile, dal momento che "ci sono già dei combattimenti in corso nell'area", intorno all'abitato. "Meno cittadini restano in città, più facili sono le operazioni per le forze armate", ha aggiunto.

Ore 12 – Onu: “Più di 3,5 milioni gli ucraini fuggiti”

Più di 3,5 milioni di rifugiati sono fuggiti dall'Ucraina. E' l'ultimo aggiornamento dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), come riporta Cnn. Secondo l'aggiornamento, 3.532.756 rifugiati sono fuggiti dall'Ucraina da quando l'invasione russa è iniziata il 24 febbraio.

Ore 11.45 – “Incontro Zelensky-Putin è la chiave per la pace”

Un incontro tra Zelensky e Putin "è la chiave per la pace: si sta preparando e sarà preparato, abbiamo rapporti con i nostri partner che vogliono organizzare questo incontro, ci sono molti Paesi che sono interessati a porre fine alla fase calda della guerra". Lo afferma, in un'intervista alla Bbc, il caponegoziatore ucraino, Mykhailo Podoliak.

"I gruppi di lavoro nel processo negoziale elaborano documenti preliminari e li consegnano ai presidenti, si valuterà se si tratta di una 'road map' che può essere discussa faccia a faccia. Solo allora l'incontro potrà avvenire: in due, tre giorni, una settimana. Non ci sono ancora date".

Ore 11.05 – Zelensky invita il Papa in Ucraina

Papa Francesco ha chiamato al telefono stamane il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nel corso della conversazione lo ha invitato in Ucraina. Lo riferisce in un tweet l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andryi Yurash.

Ore 11 – Fuoco sui civili in fila al supermercato, morti

A Severodonetsk, nella regione di Lugansk, i russi hanno fatto fuoco su persone in coda in un supermercato, provocando morti e feriti. Lo ha denunciato su Facebook il capo dell'amministrazione militare regionale Serhiy Haidai, come riporta Ukrinform. "Ripetizione del caso al supermercato di Kharkiv. Gli occupanti mirano a un negozio a Severodonetsk. Abbiamo morti e feriti, il numero è in via di chiarimento. Gli orchi prendono cinicamente la vita degli ucraini! La gente è venuta solo per i prodotti", ha scritto Haidai.

Ore 11 – 117 bimbi uccisi da inizio guerra

Sono 117 i bambini morti finora in Ucraina a seguito dell'invasione russa e più di 155 sono rimasti feriti. E' il conteggio, ad oggi, fatto dall'ufficio del procuratore generale ucraino e riportato da Ukrinform.

Ore 10.30 – Russi sparano sul porto di Mykolaiv

A Mykolaiv le truppe russe hanno sparato contro il porto: l'infrastruttura è danneggiata. Lo ha annunciato l'amministrazione dei porti marittimi dell'Ucraina su Facebook, come riferisce Ukrinform.

"L'infrastruttura portuale è stata gravemente danneggiata. Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime", si legge nel comunicato. Ieri Mykolaiv ha subito gravi attacchi aerei da parte degli invasori russi. L'hotel, l'ospedale, diverse case e una stazione di servizio sono stati danneggiati, tre persone sono morte e una è rimasta ferita.

Ore 10.10 – Più di 80 bombardamenti a Kharkiv

Più di 80 bombardamenti con artiglieria sono stati registrati a Kharkiv durante la notte. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Sinegubov citato da Unian.

"Ne abbiamo registrati 84, sono stati colpiti distretti di Saltivka, Danylivka, Kholodna Hora, il distretto Htz", ha detto Sinegubov.

In totale, secondo il capo dell'Ova, più di 600 case a Kharkiv sono state distrutte nei bombardamenti. Un drone da ricognizione russo è stato abbattuto questa mattina nella direzione di Chuguiv.

Ore 9.50 – Carro armato colpisce auto: tre morti, anche una bimba

Nella regione di Kharkiv, un carro armato russo ha colpito un'auto che trasportava una famiglia con bambini. Tre persone sono morte, tra cui una bambina di 9 anni. Lo annuncia su Facebook l'Ufficio del procuratore generale, come riferisce Ukrinform.

"Nella regione di Kharkiv, un carro armato russo ha abbattuto un'auto con una famiglia con due bambini. La famiglia ha gridato che si trattava di civili, sventolando bandiera bianca, ma invano. I genitori e una bambina di nove anni sono morti e un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito", afferma il Procuratore.

In totale, afferma l'agenza di stampa ucraina, 117 bambini sono morti a causa dell'aggressione russa, il numero più alto si trova nella regione di Kiev, 58, e nella regione di Kharkiv, 40.

Ore 9.40 – Tre corridoi umanitari da Mariupol

Oggi verranno aperti tre percorsi per permettere l'evacuazione dei civili da Mariupol. Lo annuncia la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk su Telegram. "Oggi stiamo lavorando duramente per l'evacuazione dei residenti di Mariupol", afferma Vereshchuk, spiegando che a questo fine funzioneranno tre "percorsi", tutti diretti alla città di Zaporizhzhia. La vicepremier fa sapere anche che 21 autobus e camion con aiuti umanitari hanno lasciato Zaporizhzhia diretti a Mariupol.

Ore 9.20 – Mosca: “Armi chimiche e biologiche? Insinuazioni”

Le accuse del presidente Usa Joe Biden sul fatto che Mosca starebbe valutando l'uso di armi chimiche e biologiche sono "insinuazioni malintenzionate". E' la replica del viceministro degli esteri russo Sergei Ryabkov che, riporta l'agenzia Interfax, aggiunge: "Noi non abbiamo simili armi".

Ore 8.40 – A Chernihiv più della metà dei cittadini in fuga

Il sindaco di Chernihiv stima che più della metà della popolazione sia fuggita dalla città dall'inizio della guerra. Vladyslav Atroshenko ha detto in un'intervista al sito di notizie LB.ua, citato da The Kyiv Independent, che le persone rimaste in città sono circa 130.000. Prima dell'inizio del conflitto gli abitanti erano 285.000.

Il primo cittadino ha sottolineato che Chernihiv sta affrontando una grave carenza di medici, manca l'acqua, non ci sono scorte sufficienti a causa dei continui bombardamenti che impediscono l'approvvigionamento, la corrente e il gas vengono forniti a intermittenza. Atroshenko ha aggiunto che la strada per Kiev è minata.

Ore 8.20 – Gb: “Limitati i progressi delle truppe russe”

"Nonostante i pesanti combattimenti, le forze ucraine continuano a respingere i tentativi russi di occupare la città meridionale di Mariupol. Nelle altre aree dell'Ucraina le forze russe hanno registrato un altro giorno di progressi limitati con il grosso delle forze in gran parte in stallo". Lo scrive l'intelligence britannica nel bollettino quotidiano del ministero della Difesa sull'Ucraina.

"Molte città ucraine continuano a subire i pesanti bombardamenti russi dal cielo e con l'artiglieria con le Nazioni Unite che stimano in oltre 10 milioni gli ucraini attualmente sfollati come risultato dell'invasione russa".

Ore 8 – Zelensky: “Stiamo respingendo le forze russe”

Le forze armate ucraine stanno respingendo le forze russe, che hanno rallentato la loro avanzata: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio pubblicato la notte scorsa. Lo riporta la Bbc.

Ore 7.30 – “Cresce la presenza di Mosca nello spazio aereo”

Le forze russe hanno "aumentato" la loro presenza nello spazio aereo ucraino nelle ultime 24 ore: lo rende noto l'esercito del Paese, secondo quanto riporta la Bbc. "Oltre all'uso di molti velivoli senza pilota, il nemico usa bombardieri, aerei d'assalto e da combattimento, missili da crociera e missili balistici in varie direzioni", ha affermato il Comando dell'aeronautica ucraina in un comunicato. Ieri, prosegue la nota, l'Ucraina ha abbattuto un aereo, due elicotteri e sei droni russi.

