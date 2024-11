«Non possiamo mollare. Abbiamo perso questa battaglia, le sconfitte sono inevitabili, ma mollare è impensabile». Così Joe Biden, nel suo discorso per commentare la rielezione alla Casa Bianca di Donald Trump e la sconfitta della candidata democratica Kamala Harris, entrata in corsa per sostituirlo dopo la decisione di fare un passo indietro e non ripresentarsi per un secondo mandato.

«A Donald Trump ho detto che la mia squadra assicurerà una transizione pacifica», ha spiegato Biden, sottolineando che «la volontà degli elettori prevale sempre e dobbiamo accettare la scelta fatta dal Paese. «Il sistema elettorale americano – ha proseguito Biden - è onesto, giusto e trasparente e il 20 gennaio avremo un pacifico trasferimento del potere».

Quanto alla sconfitta, «non si può amare il proprio paese solo quando si vince» e «non si può amare il proprio vicino solo quando si è d'accordo». Dunque – ha concluso Biden – è necessario che gli americani «a prescindere da chi si è votato, riescano a smetterla di guardarsi come avversari».

(Unioneonline/l.f.)

