Mentre aumentano i timori dei dem dopo la performance imbarazzante nel duello tv con Donald Trump, Joe Biden prova a giustificarsi per quanto accaduto lo scorso 27 giugno.

«Non sono stato intelligente», ha detto il presidente Usa. «Ho deciso di viaggiare intorno al mondo un paio di volte poco prima del dibattito per non so quanti fusi orari, credo almeno 15. E poi mi sono quasi addormentato sul palco. Non ho ascoltato il mio staff».

Nel corso di una raccolta fondi in Virginia così Biden si è scusato per la cattiva performance nel dibattito: «Non è una scusa la mia, ma una spiegazione», ha chiarito.

Dichiarazioni che arrivano mentre monta la polemica in casa dem sulle sue condizioni di salute e sulla sua capacità di restare il candidato per la Casa Bianca.

«Inorridito» dalla performance, il senatore Sheldon Whitehouse ha chiesto apertamente alla Casa Bianca «garanzie sulle condizioni del presidente», domandando se «si tratti di una vera anomalia e non solo del modo in cui si sente in questi giorni». Peter Welch del Vermont ha rimproverato duramente la campagna di Biden per l’atteggiamento «sprezzante nei confronti di chi solleva questioni da discutere». E Lloyd Dogget, parlamentare progressista, veterano dei dem, ha chiesto apertamente che Biden si ritiri.

Ritiro che privatamente in molti sollecitano, sperando che sia la moglie Jill a convincere il presidente – molto restio – a fare un passo indietro.

