"Molti di noi sono frustrati per i circa 80 milioni di americani che non sono vaccinati".

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden fa il punto sulla lotta al Covid parlando alla nazione e illustrando un nuovo piano contro la pandemia che, ha detto, potrebbe durare per un po'. Gli Usa, ha assicurato, hanno i mezzi per combattere il virus "se aumentiamo il ritmo delle vaccinazioni".

"Abbiamo gli strumenti per combattere il Covid-19 – ha scandito – ma c'è una minoranza degli americani, sostenuta da una minoranza di funzionari di governo, che ci sta mettendo all'angolo, ci sta creando problemi". "Questa politica sta sbagliando perché fa ammalare le persone – continua - Perché porta le persone che non sono vaccinate a morire. Non possiamo permettere che queste azioni ostacolino la possibilità di proteggere la maggioranza degli americani che ha fatto la propria parte e che vuole tornare alla vita normale".

Ecco perché il programma combatte anche quelli che “stanno minando la salute pubblica”. Ma la strada da fare, ha precisato, "non è così brutta come lo scorso inverno".

"Dobbiamo fare di più sui vaccini – ha sottolineato - non si tratta di libertà o scelta personale". Il numero uno della Casa Bianca ha annunciato intanto di aver reso obbligatorio il vaccino per i dipendenti federali e chi fa affari col governo, senza l'alternativa di sottoporsi regolarmente al tampone. Il dipartimento del lavoro, ha aggiunto, chiederà alle aziende private con oltre 100 dipendenti di rendere obbligatorio il vaccino o il test per i loro dipendenti.

(Unioneonline/D)

