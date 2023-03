Episodio choc in Canada, dove un bambino di 6 anni è stato ferito con un colpo di arma da fuoco da uno di 4.

L’episodio nella provincia centrale di Manitoba. Lo ha riferito la polizia citata dai media locali.

I due bambini si trovavano in un'abitazione nella Peguis First Nation, a circa 185 km a nord di Winnipeg, lunedì sera «quando sono venuti in contatto con un'arma da fuoco», ha detto la Royal Canadian Mounted Police.

Il bambino di 4 anni ha sparato colpendo l'amichetto che è stato subito ricoverato in ospedale e non è in pericolo.

La polizia ha poi sequestrato nella casa in cui si trovavano i bambini cinque pistole, una balestra e diverse munizioni.

Un uomo è stato arrestato per possesso illegale di armi da fuoco.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata