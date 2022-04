Aung San Suu Kyi è stata condannata in Birmania a cinque anni di reclusione per corruzione.

la sentenza nei confronti della premio Nobel ed ex leader è stata emessa da un tribunale della giunta birmana e fa parte di una serie di procedimenti penali che vedono imputata la 76enne che ora rischia di rimanere in cella per decenni.

In questo specifico processo l’accusa era quella di aver accettato una tangente pari a 600mila dollari in contanti e lingotti d’oro.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata