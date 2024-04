«Non abbiamo avuto altra scelta che esercitare il nostro diritto all'autodifesa». Lo ha detto l'ambasciatore dell’Iran all'Onu, Saed Iravani, durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza convocata dopo l’attacco compiuto da Teheran contro Israele.

Iravani ha spiegato che la decisione della Repubblica islamica è stata presa per rispondere al raid dello Stato ebraico contro la propria sede diplomatica a Damasco, in Siria, costato la vita a sette alti esponenti delle forze armate e dei Guardiani della Rivoluzione.

«Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – ha aggiunto il rappresentante diplomatico di Teheran - ha mancato al suo dovere di mantenere la pace e la sicurezza internazionale non condannando l'attacco israeliano del 1 aprile contro il consolato iraniano a Damasco e in queste condizioni, la Repubblica islamica non ha avuto altra scelta che esercitare la sua diritto all'autodifesa».

Dal canto proprio, sempre nel corso del Consiglio di Sicurezza Onu, l'ambasciatore israeliano Gilad Erdan ha chiesto «tutte le sanzioni possibili» contro l’Iran.

«Il regime iraniano non è diverso dal Terzo Reich e l'ayatollah Ali Khamanei non è diverso da Hitler», ha tuonato Erdan. Aggiungendo: «L'escalation senza precedenti di ieri sera mostra cosa succede quando gli avvertimenti non sono ascoltati. Il fatto che ieri Israele si sia mostrato superiore non toglie la brutalità dell'attacco».

