È stato arrestato stamattina a Parigi l’uomo che ieri pomeriggio, armato di coltello, aveva preso in ostaggio due donne, una era poi stata liberata in serata, la seconda questa mattina dopo che erano riprese le trattative con le forze dell’ordine.

"Non ci sono feriti”, ha scritto su Twitter Gerald Dermanin, ministro dell’Interno, che ha ringraziato gli agenti di polizia e delle forze speciali.

Il responsabile, un 56enne tunisino noto per avere “problemi psichici”, chiedeva di essere messo in contatto proprio col ministro ma non sono stati diffusi i dettagli.

