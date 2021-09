Ancora condanne in Russia nei confronti di persone che professano il credo dei testimoni di Geova. Qualche settimana fa, un tribunale di Rostov sul Don aveva emesso una sentenza a carico di due persone (sei anni e mezzo e sei anni di reclusione erano le pene previste), ora i giudici di Volgograd hanno condannato cinque imputati con gli stessi termini di pena.

Secondo il Moscow Time sono ora 39 i testimoni di Geova che hanno ricevuto condanne detentive in carcere e altri 56 sono in cella in attesa di giudizio. 31 quelli ai domiciliari.

Le autorità russe hanno definito il gruppo religioso come “estremista” già dal 2017 e il Cremlino viene accusato di perseguitare i fedeli violando la libertà di religione garantita dalla Costituzione e mettendo anche in atto arresti e perquisizioni.

Per l'Associazione Europea dei Testimoni di Geova, tra 5.000 e 10.000 fedeli hanno lasciato la Russia negli ultimi quattro anni.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata