Cinquantacinque persone positive al Covid a bordo di una nave da crociera Royal Carribean partita sabato dalla Florida.

I contagiati sulla Odyssey of the Seas, partita per una crociera di otto giorni nei Caraibi, sono fra i passeggeri e fra l'equipaggio, anche se il 95% di coloro che sono a bordo sono completamente vaccinati.

Le isola caraibiche di Curaçao e Aruba, nelle Antille olandesi, hanno vietato l'attracco alla nave, che resterà in mare fino al rientro in Florida previsto il 26 dicembre.

Sulla vicenda indagano i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). La nave ospita 3.587 passeggeri e 1.599 membri dell’equipaggio: “Tutti i casi – fanno sapere i Cdc – sembrano lievi o asintomatici, inoltre non ci sono stati ricoveri o morti”.

L’imbarcazione per il momento è identificata con il “codice giallo” ad indicare che è sotto osservazione. Le autorità americane prenderanno in considerazione “vari fattori” per valutare se debba essere identificata con il rosso, status per il quale sarebbe costretta a rientrare in porto.

(Unioneonline/L)

