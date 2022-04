Potrebbe esserci un "potenziale collegamento" tra alcuni casi di salmonella emersi in Inghilterra e gli Ovetti Kinder, la golosa merenda Ferrero che tanto piace ai bambini perché al cioccolato abbina una sorpresa sempre nuova.

E così, a scopo precauzionale, il colosso dolciario ha ritirato dal mercato inglese, e da quello dell'Irlanda, alcuni lotti, mettendosi subito a disposizione della Food Standards Agency (Fsa), l'agenzia che oltremanica si occupa della sicurezza alimentare, per "identificare la causa precisa del focolaio".

Le indagini sono guidate dalla Uk Health Security Agency, dalla Public Health Scotland, dalla Public Health Wales e dalla Public Health Agency Northern Ireland, che avrebbero trovato un possibile collegamento tra i casi di salmonellosi e i celebri snack.

Gli ovetti interessati hanno scadenza compresa tra l'11 luglio e il 7 ottobre di quest'anno e sono stati realizzati nello stabilimento di Arlon, in Belgio.

Altri prodotti Ferrero, e altri mercati, non sono interessati.

Secondo la Bbc, i casi di salmonella nel Regno Unito sarebbero 63 e riguarderebbero in prevalenza bambini.

I sintomi, spiega l'agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, si risolvono in pochi giorni, ma non vanno sottovalutati. Per questo motivo, soprattutto con l'avvicinarsi della Pasqua, la Fsa consiglia di non mangiare uova da 20 grammi o quelle delle confezioni da tre già presenti nelle case delle famiglie inglesi che abbiano cadenza nell'intervallo temporale considerato.

"Prendiamo estremamente sul serio le questioni di sicurezza alimentare", afferma alla Bbc l'azienda, che "ha proceduto volontariamente al ritiro dei prodotti - sottolinea la Fsa - e sta lavorando a stretto contatto con le autorità competenti per identificare la causa precisa del focolaio".

(Unioneonline/v.l.)

