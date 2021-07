I viaggiatori che arrivano in Inghilterra dalla Francia dopo l'allentamento delle restrizioni del 19 luglio dovranno restare in quarantena per 10 giorni a casa o in altri alloggi, anche se completamente vaccinati contro Covid-19.

Lo ha annunciato il governo britannico, citato dal Guardian. Da lunedì, i residenti del Regno Unito che arrivano da Paesi della lista ambra e completamente vaccinati non dovranno più essere messi in quarantena, ma il governo ha affermato che ciò non si applicherà alla Francia, a seguito della persistente presenza di casi della variante Beta, la ex sudafricana.

Oltre alla quarantena, chi arriva dalla Francia sarà sottoposto a due test, indipendentemente dal proprio stato di vaccinazione.

I viaggiatori hanno la possibilità di abbreviare il loro periodo di quarantena attraverso lo schema "Test to Release", se pagano per un test il quinto giorno e sono negativi.

"Non esiteremo a intraprendere azioni rapide alle nostre frontiere per fermare la diffusione di Covid-19 e proteggere i risultati ottenuti dal nostro programma di vaccinazione di successo", ha dichiarato il ministro della Salute Sajid Javid. "Con l'abolizione delle restrizioni lunedì in tutto il paese, faremo tutto il possibile per garantire che i viaggi internazionali siano condotti nel modo più sicuro possibile e proteggere i nostri confini dalla minaccia di varianti".

