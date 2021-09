Un nuovo video di Ayman Al Zawahiri, leader di Al Qaeda, è stato diffuso dal gruppo islamista proprio nelle ore in cui negli Stati Uniti si stavano commemorando le vittime dell’11 settembre.

Nel ventennale della strage, mentre il presidente Usa Joe Biden si è recato a Ground Zero di New York, per rendere omaggio al memoriale delle Torri Gemelle, il network ufficiale di Al Qaeda ha diffuso un filmato di 60 minuti, in cui al Zawahiri fa un elogio funebre dei “martiri” dell'organizzazione uccisi lo scorso anno. Tra questi anche Mohammed Saeed Alshamrani, l'attentatore a una base militare a Pensacola, in Usa.

Nello stesso video il leader del gruppo afferma, tra l’altro, che "Gerusalemme non sarà mai “giudaizzata”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata